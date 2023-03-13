Haberler Yaşam Haberleri Excel Kısayolları - Excel Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?
Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:16 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:16

Excel Kısayolları - Excel Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?

Bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda, tabletlerimizde aşina olduğumuz programlar vardır. Bunlardan biri de Excel’dir. Excel kısayolları, programı kullananlar için fazlasıyla kolaylık sağlar. Excel kısayol tuşları nelerdir, dediğimizde iki yüze yakın kısa yol tuşu olduğunu öğreniriz. Excel bilinmeyen kısayollar arasında en bilinmeyenlerden biri shift + F3 tuşudur. Excel Ctrl kısayolları, genellikle geri al, ileri al, kes, kopyala, yapıştır gibi tuşlardır.

Excel Kısayolları - Excel Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?

Microsoft Excel aşina olsanız bile, işinizi hızlandırmak ve genel olarak işleri daha kolay hale getirmek için kullanabileceğiniz klavye kısayollarının sayısı ve çeşitliliği çok fazladır. Excel kısayolları, Excel'de işimizi daha kolay yapmamızı sağlar. Excel kısayol tuşları nelerdir, dediğimizde iki yüzden fazla kısayol tuşu olduğunu görürüz. Excel bilinmeyen kısayollar oldukça fazladır. Excel Ctrl kısayolları, en biline kısayol tuşlarının başında gelir.

Excel Kısayolları

Excel sayesinde bilgisayar kullanıcıları çeşitli formülleri kullanarak bir elektronik tablo sistematiği üzerinden; organize, biçimlendirme, hesaplama ve raporlama gibi işlevleri zahmetsizce gerçekleştirebilirler. Excel, Microsoft Office yazılım paketi içerisinde sunulan bir ofis programıdır. Diğer ofis programlarıyla uyumlu olarak çalışır ve diğer tüm elektronik tablo yazılımlarının sahip olduğu temel özelliklere sahiptir. Excel programında hazırlanan ve kaydedilen programlar ".xls veya .xlsx" dosya uzantısına sahip olurlar. Excel'de hücre temelli hesaplamalar, eksen tabanlı tablolar ve çeşitli grafik araçları kullanılır. Size istediğiniz raporu veya belgeyi elektronik tablo olarak hazırlamak için ihtiyacınız olanı fazlasıyla sunan

Excel Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?

  • Ctrl+N : Yeni bir çalışma kitabı oluşturun
  • Ctrl+O: Mevcut bir çalışma kitabını açın
  • Ctrl+S: Bir çalışma kitabını kaydedin
  • F12: Farklı Kaydet iletişim kutusunu aç
  • Ctrl+W: Çalışma kitabını kapatın
  • Ctrl+F4: Excel'i Kapatın
  • F4: Son komutu veya eylemi tekrarlayın.
  • Shift+F11: Yeni bir çalışma sayfası ekle
  • Ctrl+Z: Bir eylemi geri al
  • Ctrl+Y: Bir eylemi yeniden yap
  • Ctrl+F2: Baskı Önizlemeye Geç
  • F1: Yardım bölmesini açın
  • Alt+Q: "Bana ne yapmak istediğini söyle" kutusuna gidin
  • F7: Yazımı kontrol et
  • Shift+F9: Etkin çalışma sayfalarını hesapla
  • Alt veya F10: Anahtar ipuçlarını açın veya kapatın
  • Ctrl+Shift+U: Formül çubuğunu genişletin veya daraltın
  • Ctrl+F9: Çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültün
  • Ctrl+F: Bir elektronik tabloda arama yapın veya Bul ve Değiştir'i kullanın
  • Alt+M: Formüller sekmesine gidin
  • Alt+Y: Yardım sekmesine gidin
  • Shift+F3: Bir işlev ekle
  • Sol/Sağ Ok: Bir hücreyi sola veya sağa taşı
  • Ctrl+Sol/Sağ Ok: Satırda sola veya sağa en uzak hücreye git
  • Ctrl+Yukarı/Aşağı Ok: Sütunda üst veya alt hücreye git
  • Shift+Tab: Önceki hücreye git
  • Ctrl+End: En sağ altta kullanılan hücreye git
  • Ctrl+Home: Çalışma sayfasının başına git
  • Shift+Sol/Sağ Ok: Hücre seçimini sola veya sağa genişlet
  • Shift+Boşluk: Tüm satırı seçin
  • Ctrl+Boşluk: Tüm sütunu seçin
  • Ctrl+Shift+Space: Tüm çalışma sayfasını seçin
  • Ctrl+X: Bir hücrenin, seçili verinin veya seçili hücre aralığının içeriğini kes
  • Ctrl+C veya Ctrl+Insert: Bir hücrenin, seçili verilerin veya seçili hücre aralığının içeriğini kopyalayın
  • Ctrl+V veya Shift+Insert: Bir hücrenin, seçili verilerin veya seçili hücre aralığının içeriğini yapıştırın
  • Ctrl+Alt+V: Özel Yapıştır iletişim kutusunu açın
  • Alt+Enter: Bir hücrenin içine sabit bir dönüş ekleyin (hücreyi düzenlerken)
  • F3: Bir hücre adı yapıştırın (hücreler çalışma sayfasında adlandırılmışsa)
  • Alt+H+D+C: Sütunu sil
  • Ctrl+B: Bir hücrenin, seçili verinin veya seçili hücre aralığının içeriğine kalın ekleme veya kaldırma
  • Ctrl+I: Bir hücrenin, seçili verinin veya seçili hücre aralığının içeriğine italik ekleyin veya kaldırın
  • Ctrl+U: Bir hücrenin, seçili verinin veya seçili hücre aralığının içeriğine alt çizgi ekleyin veya kaldırın
  • Alt+H+H: Bir dolgu rengi seçin
  • Alt+H+B: Kenarlık ekleyin
  • Ctrl+Shift+&: Anahat kenarlığı uygula
  • Ctrl+Shift+_ (Alt Çizili): Anahat kenarlığını kaldır
  • Ctrl+9: Seçili satırları gizle
  • Ctrl+0: Seçili sütunları gizle
  • Ctrl+1: Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu aç
  • Ctrl+5: Üstü çizili uygulama veya kaldırma
  • Ctrl+Shift+$: Para birimi biçimini uygula
  • Ctrl+Shift+%: Yüzde biçimini uygula

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Excel Kısayolları - Excel Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?
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