Excel Kısayolları - Excel Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?

Microsoft Excel aşina olsanız bile, işinizi hızlandırmak ve genel olarak işleri daha kolay hale getirmek için kullanabileceğiniz klavye kısayollarının sayısı ve çeşitliliği çok fazladır. Excel kısayolları, Excel'de işimizi daha kolay yapmamızı sağlar. Excel kısayol tuşları nelerdir, dediğimizde iki yüzden fazla kısayol tuşu olduğunu görürüz. Excel bilinmeyen kısayollar oldukça fazladır. Excel Ctrl kısayolları, en biline kısayol tuşlarının başında gelir.

Excel Kısayolları

Excel sayesinde bilgisayar kullanıcıları çeşitli formülleri kullanarak bir elektronik tablo sistematiği üzerinden; organize, biçimlendirme, hesaplama ve raporlama gibi işlevleri zahmetsizce gerçekleştirebilirler. Excel, Microsoft Office yazılım paketi içerisinde sunulan bir ofis programıdır. Diğer ofis programlarıyla uyumlu olarak çalışır ve diğer tüm elektronik tablo yazılımlarının sahip olduğu temel özelliklere sahiptir. Excel programında hazırlanan ve kaydedilen programlar ".xls veya .xlsx" dosya uzantısına sahip olurlar. Excel'de hücre temelli hesaplamalar, eksen tabanlı tablolar ve çeşitli grafik araçları kullanılır. Size istediğiniz raporu veya belgeyi elektronik tablo olarak hazırlamak için ihtiyacınız olanı fazlasıyla sunan

Excel Kısayol Tuşları Nelerdir, Komut Tuşları Hangileri?