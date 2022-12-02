Haberler Yaşam Haberleri Excel Satır Ekleme Kısayolu - Excel’de Klavyeden Satır Ve Sütun Nasıl Eklenir Ve Silinir?
Giriş Tarihi: 2.12.2022 12:15 Son Güncelleme: 2.12.2022 12:15

Excel Satır Ekleme Kısayolu - Excel’de Klavyeden Satır Ve Sütun Nasıl Eklenir Ve Silinir?

Excel satır ekleme kısayolu, daha faydalı dokumanlar elde edebilmek için Excel’de sütun, satır ve hücre ekleyerek ya da silerek sayfayı daha düzenli hale getirilebilir. Excel’de doküman oluşturulurken daha çok satır ve sütun kullanılır. Bu satır ve sütun silindiğinde içerisindeki bilgilerde silinmektedir. Bütün programlarda olduğu gibi Excel’de de kısayollar vardır. Excel’de satır ekleme kısayolu – Excel’de klavyeden satır ve sütun nasıl eklenir? Sorularının cevapları…

Excel Satır Ekleme Kısayolu - Excel’de Klavyeden Satır Ve Sütun Nasıl Eklenir Ve Silinir?

Excel satır ekleme kısayolu, Excel bilgileri düzenleyerek zamandan tasarruf yapmamızı sağlamaktadır. Excel'de kolayca tablo oluşturarak veya şablonları kullanarak hesaplamalar yapmak için formüllerden yararlanılmaktadır. Verilerin daha kolay anlaşılmasını sağlayan tablolar ve grafiklerle verileri ilgi çekici bir şekilde sunmayı sağlamaktadır. Veri içeren satır ve sütunlar silindiğinde verilerde silinir. Bu silinen bilgiler, satır ve sütuna bağlı formül ve grafikleri etkilemektedir. Sizler için Excel'de klavyeden satır ve sütun nasıl silinir? Sorusunun cevabını araştırdık.

Excel Satır Ekleme Kısayolu

Excel'de çalışma sayfasına satır eklemek için kullanılan kısayol tuşları şöyledir.

  • Ctrl + Shift + "+"(artı işareti)
  • Normal klavyenin sağında sayısal tuşlu bir klavyeniz varsa, Shift tuşu olmadan sağdaki tuşdan + işareti kullanılmalıdır. Tuş kombinasyonu Ctrl + "+"( artı işareti)

Bir satır eklemeden önce, komşusunu seçerek yeni satırın nereye eklenmesini istiyorsanız orayı Excel'de işaretleyin. Bu işlem klavye kısayoluyla da yapılmaktadır.

Shift + Boşluk çubuğu bu işlemle Excel, yeni satırı seçilen satırın üstüne ekler.

Excel'de Klavyeden Satır Ve Sütun Nasıl Eklenir Ve Silinir?

Klavye kısayolunu kullanarak tek bir satır ve sütun eklemek

- Yeni satırın eklenmesini istediğiniz satırda hücre seçilir.

- Klavyedeki Shift tuşuna basılı tutulur.

- Shift tuşu ile Ara çubuğuna basılır.

- Tüm satır vurgulanır.

- Klavyedeki Ctrl ve Shift tuşlarına basılı tutulur.

- Ctrl ve Shift tuşu ile "+" tuşuna basılır.

- Seçilen satırın üstüne yeni bir satır eklenmektedir.

Klavye kısayolunu kullanarak birden çok bitişik satır eklemek,

Aynı sayıda varolan satırı seçerek çalışma sayfasına kaç yeni bitişik satır eklemek istediğiniz seçilmelidir. Eğer iki yeni satır veya kaç tane istiyorsanız o kadar satır seçilmelidir.

Satırları ve sütunları silmek için klavye tuş kombinasyonu

Ctrl + "-"(eksi işareti)

Satır veya sütunu silmek için satırın tamamını seçmek gerekmektedir. Bu işlemi klavye kısayolu kullanarak yapmak için: Shift + spacebar (boşluk tuşu) dır.

Klavye kısayolunu kullanarak bir satır veya sütunu silmek;

  • İlk önce silinecek satır veya sütun için bir hücre seçilir.
  • Sonra Shift tuşuna basılır.
  • Shift tuşu ile boşluk tuşuna birlikte basılır.
  • Sonra tüm satır vurgular.
  • Shift tuşunu bırakıp Ctrl tuşunu basılı tutulur.
  • Ctrl tuşu bırakılmadan "-" tuşuna basılır.
  • Böylece seçili satır veya sütun silinir.

Eğer çalışma sayfasındaki bitişik satırları silmek gerekirse, ilk satır seçildikten sonra klavyedeki ok tuşlarını kullanarak yapılmaktadır.

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Excel Satır Ekleme Kısayolu - Excel’de Klavyeden Satır Ve Sütun Nasıl Eklenir Ve Silinir?
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