Haberler Yaşam Haberleri Excel Satır Sabitleme Nasıl Yapılır? Excel Satır, Sütun ve Hücre Sabitleme Formülü
Giriş Tarihi: 2.12.2022 12:16 Son Güncelleme: 2.12.2022 12:16

Excel Satır Sabitleme Nasıl Yapılır? Excel Satır, Sütun ve Hücre Sabitleme Formülü

excel satır sabitleme nasıl yapılır için bu platformun yapısını bilmek gerekir. Bilgisayar üzerinden formüller aracılığıyla kullanılan mekanizmadır. Bu nedenle Excel satır, sütun ve hücre sabitleme formülü gibi istatistik işlemlere sahiptir. Bu formüllerden Excel satır sabitleme formülü ele alınırsa, o da kendi içinde kategorilere ayrılacaktır. Böylece Excel üst satır sabitleme, Excel birden fazla satır sabitleme gibi kategoriler işlemlerimizi daha kolay halletmemizi sağlayacaktır. Ele alınan konunun gerçekleşmesi için ise Hücre sabitleme nasıl yapılır hakkında veri elde etmek gerekir.

Excel Satır Sabitleme Nasıl Yapılır? Excel Satır, Sütun ve Hücre Sabitleme Formülü

excel satır sabitleme nasıl yapılır için farklı kategoriler sunmak mümkündür. Excel, formüllerle çalışılan bir alandır. İstatistik konularının ve matematik işlemlerinin yapıldığı mekanizmadır. Bu nedenle formüller sayıca fazladır. Excel satır sabitleme formülü de her formülde olduğu gibi bir amaç için oluşturulmuştur. Satır sabitleme de kendi içinde Excel üst satır sabitleme, Excel birden fazla satır sabitleme gibi alanlara ayrılır. Ek olarak bu platformda Excel satır, sütun ve hücre sabitleme formülü karşılığı da vardır. Hücre sabitleme nasıl yapılır konusu netlik kazanınca formüllerin karşılıkları da anlam kazanacaktır.

Excel Satır Sabitleme Nasıl Yapılır?

Matematiksel ve istatiksel formüller üzerinden Excel de işlem yapmak mümkündür. Matematik ve istatistik alanlarında formüller oldukça kullanılan yapılardır. Dolayısıyla Excel platformuna da bu formüller yansımıştır. Excel üzerinde en basit toplama, çıkarma ya da çarpma işlemleri yapılırken bile belirli bir formüle ihtiyaç duyulur. Daha karmaşık işlemlerin de Excel üzerinde birer formül karşılığı vardır. Aynı zamanda satır sabitleme içinde belirli bir formül vardır. Excel üzerinde bir hücrede, satırda ya da sütunda birden fazla formül kullandığımızı var sayalım. Aynı zamanda bu alanların herhangi birinde olan ve seçtiğimiz formülün değişmesini istemiyoruz. Bu noktada Excel de satır sabitleme formülü kullanır. Bu platformda değinilmesi gereken bir konu olduğundan, Excel de satır sabitleme nasıl yapılır hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Excel Satır, Sütun ve Hücre Sabitleme Formülü

Excel üzerinden yapılan satır, sütün ve hücre sabitleme olayı kilitleme ya da dondurma olarak bilinmektedir. Sabitlemeyi gerçekleştirmek için ilk sütün, ilk iki sütun ya da sütunları ve satırları dondurma seçenekleri vardır. İlk sütunu sabitlemek oldukça kolaydır. Excel üzerinden görünüm kısmına gelmek, bölmeleri dondur seçeneklerinden ilk sütunu dondur seçeneğini seçmek yeterli olacaktır. İlk iki sütunu dondurmak için ilk olarak üçüncü sütunu seçmek gerekir. Yine görünüm kısmından bölmeleri dondur seçeneğine tıklanır. Bu sefer bu seçenek üzerinden bölmeleri dondur seçeneği seçilir. Sütunları ve satırları dondurmak istiyorsak yine aynı işlem uygulanır. Değişen tek şey sabitlenmesi istenilen satırların altındaki yerleri ve sütunların sağındaki yeri seçmektir. Bu alanlar seçildiği takdirde, görünüm – bölmeleri dondur – bölmeleri dondur şeklinde yol izlenmesi gerekir.

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Excel Satır Sabitleme Nasıl Yapılır? Excel Satır, Sütun ve Hücre Sabitleme Formülü
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