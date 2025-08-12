Haberler Yaşam Haberleri EXXEN CANLI MAÇ YAYINI: Fenerbahçe – Feyenoord maçı canlı nasıl izlenir? Exxen tek maç satın alma var mı?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Hollanda temsilcisi Feyenoord’u konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak dev mücadele, Exxen’den canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin aklındaki en büyük soru ise “Exxen’de tek maç satın alma var mı, Fenerbahçe – Feyenoord maçı tek seferlik nasıl izlenir?” oldu. Yayın hakları Exxen’de bulunan karşılaşma için tek maçlık izleme seçeneği araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe – Feyenoord maçı canlı nasıl izlenir, Exxen üzerinden tek maçlık ödeme imkanı var mı? İşte, detaylar.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Fenerbahçe Feyenoord maçı Exxen tek maç satın alma var mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe Feyenoord maçı canlı izle bilgileri ve EXXEN üyelik paketi hakkında detaylar.

FENERBAHÇE - FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos 2025 Salı günü 20:00'de başlayacak

FENERBAHÇE - FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE – FEYENOORD MAÇI TEK SEFERLİK NASIL İZLENİR?

EXXEN Spor tek maç üyelik paketi bulunmamakta. Maç yayınlarını izleyebilmek için aylık veya yıllık spor paketi aboneliği almanız gerekiyor.

Exxen Spor'da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunulmaktadır.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilir Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip abonelik başlatılabilir.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen, kullanıcılarına farklı ihtiyaçlara yönelik olarak "reklamlı" ve "reklamsız" olacak şekilde iki temel üyelik paketi bulunuyor. İşte Exxen güncel üyelik ücretleri:

  • Aylık Reklamlı Exxen: 219 TL

  • Aylık Reklamsız Exxen: 309 TL

  • Aylık Reklamsız Exxenspor: 499 TL

