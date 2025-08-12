EXXEN CANLI MAÇ YAYINI: Fenerbahçe – Feyenoord maçı canlı nasıl izlenir? Exxen tek maç satın alma var mı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Fenerbahçe Feyenoord maçı Exxen tek maç satın alma var mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe Feyenoord maçı canlı izle bilgileri ve EXXEN üyelik paketi hakkında detaylar.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos 2025 Salı günü 20:00'de başlayacak
EXXEN Spor tek maç üyelik paketi bulunmamakta. Maç yayınlarını izleyebilmek için aylık veya yıllık spor paketi aboneliği almanız gerekiyor.
Exxen Spor'da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunulmaktadır.
Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilir Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip abonelik başlatılabilir.
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen, kullanıcılarına farklı ihtiyaçlara yönelik olarak "reklamlı" ve "reklamsız" olacak şekilde iki temel üyelik paketi bulunuyor. İşte Exxen güncel üyelik ücretleri:
Aylık Reklamlı Exxen: 219 TL
Aylık Reklamsız Exxen: 309 TL
Aylık Reklamsız Exxenspor: 499 TL