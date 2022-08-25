Haberler Yaşam Haberleri EXXEN TV canlı izle: Fenerbahçe-Austria Wien maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle ekranı
Giriş Tarihi: 25.8.2022 13:33

EXXEN TV canlı izle: Fenerbahçe-Austria Wien maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle ekranı

Fenerbahçe Austria Wien maçı bu akşam yayınlanacak. Bu hafta Austria Wien'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, rövanş maçını da kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmak istiyor. Bu akşam ekranlara gelecek maçları naklen canlı takip etmek isteyen futbol severler üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. İşte EXXEN TV canlı şifresiz izle ekranı

EXXEN TV canlı izle: Fenerbahçe-Austria Wien maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle ekranı

Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı yayın izlemek isteyenler EXXEN TV canlı izle araştırmasına çıktı. Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Hal böyleyken maç saatlerinin yaklaşmasıyla EXXEN Tv canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte 25 Ağustos 2022 Exxen TV canlı izle ekranı ve Fenerbahçe-Austria Wien EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle linki

EXXEN CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

FENERBAHÇE-AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
EXXEN TV canlı izle: Fenerbahçe-Austria Wien maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA