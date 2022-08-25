EXXEN TV canlı izle: Fenerbahçe-Austria Wien maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle ekranı

Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı yayın izlemek isteyenler EXXEN TV canlı izle araştırmasına çıktı. Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Hal böyleyken maç saatlerinin yaklaşmasıyla EXXEN Tv canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte 25 Ağustos 2022 Exxen TV canlı izle ekranı ve Fenerbahçe-Austria Wien EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle linki
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.