Haberler Yaşam Haberleri EXXEN TV canlı izle: Kopenhag Trabzonspor maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle
Giriş Tarihi: 16.8.2022 13:30

EXXEN TV canlı izle: Kopenhag Trabzonspor maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle

Kopenhag Trabzonspor maçı canlı yayın izlemek isteyenler EXXEN TV canlı izle araştırmasına çıktı. Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Hal böyleyken maç saatlerinin yaklaşmasıyla EXXEN Tv canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte 16 Ağustos 2022 Exxen TV canlı izle ekranı ve Kopenhag Trabzonspor maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle linki

EXXEN TV canlı izle: Kopenhag Trabzonspor maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle

Şampiyonlar Ligi Kopenhag Trabzonspor maçı bu akşam EXXEN TV'de izleyiciyle buluşacak. Avrupa Ligi grup maçlarının yayın anlaşmasının sağlanmasıyla beraber ilgiyi üzerine çeken dijital yayın platformu, EXXEN canlı izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Bu akşam ekranlara gelecek maçları naklen canlı takip etmek isteyen futbol severler üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. İşte EXXEN TV canlı izle ekranı

EXXEN CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Deplasmanda Parken Stadı'nda karşılaşacak iki takım 16 Ağustos 2022 Salı günü oynanacak.

Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Zorlu maçın rövaşı ile 24 Ağustos günü bordo mavililerin evinde gerçekleşecek.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
EXXEN TV canlı izle: Kopenhag Trabzonspor maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA