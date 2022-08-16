EXXEN TV canlı izle: Kopenhag Trabzonspor maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.