EXXEN TV canlı izle: Kopenhag Trabzonspor maçı EXXEN TV canlı yayın şifresiz izle

Şampiyonlar Ligi Kopenhag Trabzonspor maçı bu akşam EXXEN TV'de izleyiciyle buluşacak. Avrupa Ligi grup maçlarının yayın anlaşmasının sağlanmasıyla beraber ilgiyi üzerine çeken dijital yayın platformu, EXXEN canlı izle ekranı ile araştırma konusu haline geliyor. Bu akşam ekranlara gelecek maçları naklen canlı takip etmek isteyen futbol severler üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. İşte EXXEN TV canlı izle ekranı
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
Deplasmanda Parken Stadı'nda karşılaşacak iki takım 16 Ağustos 2022 Salı günü oynanacak.
Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Maçı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Zorlu maçın rövaşı ile 24 Ağustos günü bordo mavililerin evinde gerçekleşecek.
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.