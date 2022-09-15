Haberler Yaşam Haberleri EXXEN TV canlı izle: Rennes-Fenerbahçe maçı EXXXEN TV şifresiz canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 15.9.2022 14:32

EXXEN TV canlı izle: Rennes-Fenerbahçe maçı EXXXEN TV şifresiz canlı yayın izle

Fenerbahçe, Rennes'e UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olurken karşılaşma EXXEN TV canlı yayın izlenebilecek. Maçı canlı naklen takip etmek isteyenler EXXEN TV şifresiz kesintisiz canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle canlı izle ekranı araştırmaları da hız kazandı. İşte EXXEN TV canlı izle ekranı ile Rennes-Fenerbahçe maçı EXXXEN TV şifresiz canlı yayın izle seçeneği

EXXEN TV canlı izle: Rennes-Fenerbahçe maçı EXXXEN TV şifresiz canlı yayın izle

Rennes-Fenerbahçe maçı Exxen TV'de canlı yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Rennes-Fenerbahçe maçı nereden izlenir araştırmasıyla maç kanalını araştırıyor. EXXEN TV canlı izle linki ile Rennes-Fenerbahçe maçı izle ekranı maçın başlayacağı saat 22:0 itibariyle erişime açılıyor. İşte Exxen izle linki

EXXEN CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

RENNES-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Fenerbahçe maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı üyelik paketinin aylık ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik ücreti 33,50TLx12, reklamsız yıllık üyelik ücreti ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
EXXEN TV canlı izle: Rennes-Fenerbahçe maçı EXXXEN TV şifresiz canlı yayın izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA