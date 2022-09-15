EXXEN TV canlı izle: Rennes-Fenerbahçe maçı EXXXEN TV şifresiz canlı yayın izle

EXXEN CANLI İZLE

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RENNES-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Fenerbahçe maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.