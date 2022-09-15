EXXEN TV canlı izle: Rennes-Fenerbahçe maçı EXXXEN TV şifresiz canlı yayın izle

Rennes-Fenerbahçe maçı Exxen TV'de canlı yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Rennes-Fenerbahçe maçı nereden izlenir araştırmasıyla maç kanalını araştırıyor. EXXEN TV canlı izle linki ile Rennes-Fenerbahçe maçı izle ekranı maçın başlayacağı saat 22:0 itibariyle erişime açılıyor. İşte Exxen izle linki
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
Roazhon Park'ta oynanacak Rennes-Fenerbahçe maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Reklamlı üyelik paketinin aylık ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik ücreti 33,50TLx12, reklamsız yıllık üyelik ücreti ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.