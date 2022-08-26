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Giriş Tarihi: 26.8.2022 14:16

EXXEN TV canlı izle: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN TV canlı yayın izle

26 Ağustos Cuma günü gerçekleşen UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN TV canlı yayın üzerinden takip ediliyor. . Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Hal böyleyken kura çekimin saat 14.00,’da başlamasıyla EXXEN Tv canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte EXXEN TV canlı izle ekranı ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN TV canlı yayın izle seçeneği

EXXEN TV canlı izle: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN TV canlı yayın izle

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe ve Trabzonspor rakipleri belli oluyor. Bugün saat 14.00'da ekranlara gelen kura çekimini canlı takip etmek isteyen futbol severler üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. İşte EXXEN TV canlı şifresiz izle ekranı

EXXEN CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimini EXXEN ya da UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.

EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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EXXEN TV canlı izle: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN TV canlı yayın izle
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