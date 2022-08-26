EXXEN TV canlı izle: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN TV canlı yayın izle

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe ve Trabzonspor rakipleri belli oluyor. Bugün saat 14.00'da ekranlara gelen kura çekimini canlı takip etmek isteyen futbol severler üyelik işlemlerini belirli bir ücret karşılığında tamamlayarak EXXEN canlı yayın izle ekranına ulaşabiliyor. İşte EXXEN TV canlı şifresiz izle ekranı
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimini EXXEN ya da UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr