EXXEN TV canlı izle: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi EXXEN TV canlı yayın izle

EXXEN CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimini EXXEN ya da UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.