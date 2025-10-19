Haberler Yaşam Haberleri Eylem hazırlığındaki 'Gündoğmuşlar' çetesine operasyon: 6 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 19.10.2025 16:25

Eylem hazırlığındaki 'Gündoğmuşlar' çetesine operasyon: 6 kişi tutuklandı!

Bursa'da bir iş yerine eylem hazırlığında olan 'Gündoğmuşlar' çetesine yönelik yapılan operasyonda koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İHA Yaşam
Eylem hazırlığındaki ’Gündoğmuşlar’ çetesine operasyon: 6 kişi tutuklandı!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçuna yönelik 'Gündoğmuşlar' çetesine operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Liderliğini yurt dışında firari olan Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı 'Gündoğmuşlar' suç örgütü üyelerinin Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Eylem hazırlığında bulunan çete üyelerine, Bursa merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde yapılan operasyonda koçbaşıyla girilen evlerde, 6 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eylem hazırlığındaki 'Gündoğmuşlar' çetesine operasyon: 6 kişi tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz