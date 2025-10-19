Eylem hazırlığındaki ’Gündoğmuşlar’ çetesine operasyon: 6 kişi tutuklandı!

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Liderliğini yurt dışında firari olan Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı 'Gündoğmuşlar' suç örgütü üyelerinin Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Eylem hazırlığında bulunan çete üyelerine, Bursa merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde yapılan operasyonda koçbaşıyla girilen evlerde, 6 kişi gözaltına alındı.