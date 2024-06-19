Eylem Tok ve oğlu tutuklu yargılanacak

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile kendisini ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, dün Massachusetts eyaletinde hakim karşısına çıktı. Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde Türkiye'ye iadesinin görüşüldüğü duruşmaya Eylem Tok, turuncu tutuklu kıyafetiyle ve kelepçeli olarak getirildi. Tok'un avukatı Brendan Kelly, davanın düşmesi ve Tok'un tutuksuz yargılanmasını talep etti.Hakim Donald Cabell, Türkiye'nin şikayeti üzerine oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un "tutukluluğunun devamına" karar verdi ve duruşmayı 27 Haziran'a erteledi. Söz konusu kazada, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla tutuklu bulunan Cihantimur ise daha sonra hakim karşısına çıktı. Duruşma salonuna açık gri tulumla getirilen Cihantimur, mahkeme salonunda kelepçesiz olarak hazır bulundu. Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutuklu bulunduğu çocuk cezaevinde kötü bir ortamda bulunduğunu belirterek yerinin değiştirilmesini talep etti. Hakim, Cihantimur'un da tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 20 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin aile üyeleri de duruşmaya katıldı. Baba Özer Aci'nin kuzeni Lütfiye Çiçek, "Ben ABD'nin adaletine sonsuz güveniyorum. Gerçekten doğru kararı vereceklerine inanıyorum" dedi.Eylem Tok'a da seslenen Çiçek, "Aslında ona söylemek istediğimiz çok şey vardı ama maalesef söylemedik. Çocuğunu kaçırmakla iyilik yapmış olmuyor. 'Anneyim' diyor. Nasıl bir annelik bu? Bir anne evlatsız kaldı, bir çocuk babasız kaldı. Yani bu mu annelik adaleti?" diye konuştu. Mahkeme önünde toplanan bir grup Türk vatandaşı ise Oğuz Murat Aci'nin ailesine destek vermek amacıyla "Justice for Murat" (Murat için adalet) yazılı dövizler açtı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.