Eylemlerin yeni adresi CHP İl Başkanlığının önü olacak

Buca Belediyesi'nde memurların Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) kaynaklı alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemler sürüyor. Üretimden gelen güçlerini kullanarak iş bırakma kararı alan memurlar, belediye binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen ve Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat da katıldı.

VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

Sendikalar adına konuşan Bülent Türkmen, belediye yönetimine çağrıda bulunarak imzalanan toplu sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesini istedi. Türkmen, tek taraflı uygulamalarla sözleşmenin ortadan kaldırılamayacağını vurgulayarak bunun sendikal hak ve özgürlüklere müdahale anlamına geldiğini ifade etti. Emekçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini belirten Türkmen, belediye başkanını attığı imzaya sahip çıkmaya davet etti.

HAK VE ONUR MÜCADELESİ

Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat ise toplu sözleşmenin bir hak ve onur meselesi olduğunu belirtti. Atılan imzanın arkasında durmanın bir sorumluluk olduğunu dile getiren Bozat, sosyal denge tazminatlarında yapılmak istenen kesintilerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Belediye yönetimine "iş barışını bozmayın" çağrısı yapan Bozat, çalışanların haklarının eksiksiz ödenmesini talep etti.

ORTADA İMZALANMIŞ BİR SÖZLEŞME VAR

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz de yaklaşık bir haftadır süren eylemlere dikkat çekerek imzalanmış bir toplu sözleşmenin tek taraflı olarak geri çekilemeyeceğini ifade etti. Filiz, toplu sözleşme haklarının yıllar süren mücadelelerle kazanıldığını hatırlatarak bu hakların birkaç kişinin kararıyla ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. İzmir'de birçok belediyede benzer sorunların yaşandığını belirten Filiz, Bayraklı ve Karşıyaka'da da sözleşmelerin geriye çekilmeye çalışıldığını ifade etti.

BU KRİZİN BEDELİNİ EMEKÇİLERE ÖDETEMEZSİNİZ

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar ise belediyelerde hizmetin emekçiler sayesinde sürdüğünü vurguladı. Bekar, sosyal denge tazminatlarının kesilmesinin sadece bir ücret meselesi değil aynı zamanda emeğe ve hukuka yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Belediye yönetimine çağrıda bulunan Bekar, "Bu krizin bedelini emekçilere ödetemezsiniz. Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

EYLEMLER CHP'YE TAŞINABİLİR

Açıklamaların ardından sendikalar belediye binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Sendika temsilcileri, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Binası önüne taşıyacaklarını duyurdu.