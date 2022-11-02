Kendi burç yorumlarınızı ve özelliklerini merak ettiğiniz kadar karşınızdaki kişinin kişisel özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Bu noktada o kişinin burç özelliklerine göz atabilirsiniz. Eylül ayında hayata gözlerini açan bir kişinin hangi burca sahip olduğunun yanı sıra bu o burcun genel özellikleri hakkında detayları bilgiler aşağıda yer alıyor. Eylül ayında doğanların burcu ve özellikleri için ayrıntılara göz atmaya başlayın. İşte Eylül ayı burcu ve genel özellikleri
EYLÜL AYI HANGİ BURÇ?
Eylül ayında doğan kişiler için iki burç seçeneği vardır. Kişinin doğduğu güne göre hangi burca sahip olduğu netleşir. Sonbaharın ilk ayı olan Eylül'de dünyaya gelenler Başak ya da Terazi burcudur. Her iki burcun ise genel özellikleri şöyledir;
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EYLÜL AYI BURÇ ÖZELLİKLERİ
Başak Burcu Özellikleri
Grup: Toprak/dişi/değişken
Yönetici Gezegen: Merkür
Renk: Açık sarı, açık mavi, turkuvaz
Uğurlu Taş: Mavi safir, mavi necef, mavi kristal, zebercet
Şanslı Sayı: 5
Şanslı Gün: Çarşamba
Karşıt Burç: Balık
Şehirler: Paris, Bostoni, Kudüs
Metal: Civa
Çiçekler: Açelya, sarı menekşe, lavanta, zambak
Ağaçlar: Fındık, kayın, meşe
Terazi Burcu Özellikleri
Grup: Toprak/dişi/değişken
Yönetici Gezegen: Merkür
Renk: Açık sarı, açık mavi, turkuvaz
Uğurlu Taş: Mavi safir, mavi necef, mavi kristal, zebercet
Şanslı Sayı: 5
Şanslı Gün: Çarşamba
Karşıt Burç: Balık
Şehirler: Paris, Bostoni, Kudüs
Metal: Civa
Çiçekler: Açelya, sarı menekşe, lavanta, zambak
Ağaçlar: Fındık, kayın, meşe