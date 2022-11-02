Kendi burç yorumlarınızı ve özelliklerini merak ettiğiniz kadar karşınızdaki kişinin kişisel özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Bu noktada o kişinin burç özelliklerine göz atabilirsiniz. Eylül ayında hayata gözlerini açan bir kişinin hangi burca sahip olduğunun yanı sıra bu o burcun genel özellikleri hakkında detayları bilgiler aşağıda yer alıyor. Eylül ayında doğanların burcu ve özellikleri için ayrıntılara göz atmaya başlayın. İşte Eylül ayı burcu ve genel özellikleri

EYLÜL AYI HANGİ BURÇ?

Eylül ayında doğan kişiler için iki burç seçeneği vardır. Kişinin doğduğu güne göre hangi burca sahip olduğu netleşir. Sonbaharın ilk ayı olan Eylül'de dünyaya gelenler Başak ya da Terazi burcudur. Her iki burcun ise genel özellikleri şöyledir;

BAŞAK BURCU YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN

TERAZİ BURCU YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN

EYLÜL AYI BURÇ ÖZELLİKLERİ

Başak Burcu Özellikleri

Grup: Toprak/dişi/değişken

Yönetici Gezegen: Merkür

Renk: Açık sarı, açık mavi, turkuvaz

Uğurlu Taş: Mavi safir, mavi necef, mavi kristal, zebercet

Şanslı Sayı: 5

Şanslı Gün: Çarşamba

Karşıt Burç: Balık

Şehirler: Paris, Bostoni, Kudüs

Metal: Civa

Çiçekler: Açelya, sarı menekşe, lavanta, zambak

Ağaçlar: Fındık, kayın, meşe

Terazi Burcu Özellikleri

Grup: Toprak/dişi/değişken

Yönetici Gezegen: Merkür

Renk: Açık sarı, açık mavi, turkuvaz

Uğurlu Taş: Mavi safir, mavi necef, mavi kristal, zebercet

Şanslı Sayı: 5

Şanslı Gün: Çarşamba

Karşıt Burç: Balık

Şehirler: Paris, Bostoni, Kudüs

Metal: Civa

Çiçekler: Açelya, sarı menekşe, lavanta, zambak

Ağaçlar: Fındık, kayın, meşe