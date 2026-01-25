Eymen değil biz enkazdan çıktık

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Antakya'da Sultan Evler Sitesi'nde oturdukları binanın çökmesi sonucu Abdurrahman Civan (35) ve eşi Şeyda Civan (28) ile o dönem 3 yaşında olan çocukları Eymen enkazın altında kaldı. Eymen 4'üncü günde kurtarılırken, anne ve babasının cansız bedenlerine ulaşıldı. Tüm tedavilere rağmen her iki bacağı diz altından ampute edilmek zorunda kalan küçük Eymen'e, geçirdiği ameliyatların ardından protez bacak takıldı. Okulların tatil olması nedeniyle Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi tarafından düzenlenen kampa Eymen, dedesi ve babaannesi birlikte katıldı.63 yaşından sonra yeniden doğduğunu söyleyen dede Hüseyin Civan, "Ağır hasar alan binamızdan çıkmayı başardık. Ancak ikinci depremde binamız yıkıldı. Oğlumun yaşadığı mahalleye gittiğimizde perişan olduk. O anı unutamayız. Torunum 4 gün sonra enkazdan kurtarıldı ancak oğlumu ve gelinimi kaybettik. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Torunum şimdi çok şükür yürüyor. Herkes bize 'Eymen'e çok iyi bakıyorsunuz' diyor. Ama o bize bakıyor. Biz onun sayesinde hayattayız, bitmiş babaanne ve dedeye Eymen can verdi. Enkazdan bizi Eymen çıkardı" ifadelerini kullandı.Eşi Hüseyin Civan ile birlikte torununa sarılıp doyasıya öpen babaanne Nilüfer Civan (57) ise, "Eymen bizim yaşam kaynağımız oldu. O evlatlarımın bize emaneti. Biz ona, o bize bakıyor. Torunumun yürüdüğünü görünce mutluluktan gizli gizli ağladım. Çünkü ağladığımı görünce anne ve babasını istiyor" diye konuştu.