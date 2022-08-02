Eymen El Zevahiri kimdir? ABD’nin yürüttüğü operasyonda El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü! – Son dakika

Eymen El Zevahiri kimdir sorusu, El Kaide liderinin öldürüldüğü haberi ajanslarda geçtikçe daha çok aratılmaya başlandı. Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantıda Eymen El Zevahiri'nin öldürüldüğünü bildirdi. Böylece El Zevahiri kimdir sorusu daha sıklıkla sorulur oldu. Peki, Eymen El Zevahiri kimdir? İşte detaylar!
EYMEN EL ZEVAHİRİ KİMDİR?
Mısırlı bir ilahiyatçı, genel cerrahi uzmanı, tıp doktoru ve el-Kaide'nin son lideridir. Daha önceden Mısır İslami Cihadı'nın emiriydi. Eşi ve altı çocuğundan üçü Afganistan'da 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001 sonlarında gerçekleşen bir hava saldırısında öldürüldü.[3] Ancak öldü haberinden sonra birçok kez konuşmaları ve video kayıtları yayınlandı.
2 Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in ölümüyle birlikte El-Kaide'nin yeni lideri olduğu öne sürülmüş, bu 16 Haziran günü El-Kaide'den yapılan bir basın bildirisiyle doğrulanmıştı. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ez-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verene 25 milyon dolar ödül vadetmişti.
Eymen ez-Zevahiri, Kahire'de tıp okudu. Başarılı bir şekilde çalışmalarını 1974 yılında tamamladı. Üç yıl boyunca Mısır ordusunda cerrah olarak görev aldı. Bundan sonra Kahire'deki bir hastanede çalıştı. 1980 ve 1981 yıllarında Eymen ez-Zevahiri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'ne yardım etmek amacıyla Pakistan'a gitti.
Eymen ez-Zevahiri, çok sayıda El-Kaide raporları dahil birkaç eserin yazarıdır. Arapça, İngilizce ve Fransızca konuşabilmektedir.
EYMEN EL ZEVAHİRİ ÖLDÜRÜLDÜ!
AB'nin Afganistan'da bulunan El Kaide'ye karşı düzenlediği operasyonların sonucunda tarikatın lideri Eymen el Zevahiri öldürüldü. Biden, yaptığı açıklamada Zehaviri'nin öldüğünü açıkladı. Açıklamalar şu şekilde:
"Zavahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok."
Biden, Zehaviri'nin ölümünü bir başarı olarak niteledi.