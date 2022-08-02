Eymen El Zevahiri kimdir? ABD’nin yürüttüğü operasyonda El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü! – Son dakika

EYMEN EL ZEVAHİRİ KİMDİR?

Mısırlı bir ilahiyatçı, genel cerrahi uzmanı, tıp doktoru ve el-Kaide'nin son lideridir. Daha önceden Mısır İslami Cihadı'nın emiriydi. Eşi ve altı çocuğundan üçü Afganistan'da 11 Eylül saldırılarının ardından, 2001 sonlarında gerçekleşen bir hava saldırısında öldürüldü.[3] Ancak öldü haberinden sonra birçok kez konuşmaları ve video kayıtları yayınlandı.

2 Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in ölümüyle birlikte El-Kaide'nin yeni lideri olduğu öne sürülmüş, bu 16 Haziran günü El-Kaide'den yapılan bir basın bildirisiyle doğrulanmıştı. 11 Eylül saldırılarından sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ez-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verene 25 milyon dolar ödül vadetmişti.