Eymen’i öldürüp gömmüşlerdi! Anne ile sevgilisine istismardan 8’er yıl hapis

İzmir polisi, 4.5 yıl önce Mine Durak'ın oğlu Eymen Sadık Durak'a şiddet uyguladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis minik Eymen'e ulaşamazken, anne Mine Durak'ı yakınlarının evinde buldu. Çelişkili ifadeler üzerine soruşturmasını derinleştiren polis minik Eymen'in canice öldürüldüğünü belirledi.

EYMEN'İN TANDIR ÇUKURUNDA CESEDİ BULUNDU

Küçük çocuğun cesedi 1 Eylül 2019'da elleri ayakları bağlı şekilde, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunda poşet içinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mine Durak'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 37 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında davanın karar duruşmasının ardından itirazlar sonucu dosya istinafa taşındı. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi.

YEREL MAHKEME KARARI BOZULDU

Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılmasına hükmedildi ve yerel mahkemenin kararı bozuldu. Bozma kararının ardından İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması için başvuru yaptıklarını ve 2 Eylül 2022 tarihine randevu verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, diğer sanık Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun alınması için de telefonu Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi. Yargıtay Mine Durak ve Serkan Elçetin'e ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapis cezasını onadı.

ÖZ ANNESİNDEN İSTİSMAR

Mahkeme heyetinin Serkan Elçetin'in telefonunda minik Eymen'e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespiti için istenen bilirkişi raporu tamamlandı. Serkan Elçetin'in incelenen cep telefonunda öldürülen minik Eymen hakkında cinsel içerikli iğrenç mesajlar olduğu belirlendi. Telefonda bulunan fotoğraflarda çıplak vaziyette koltuk üzerinde görünen Eymen'e öz annesi tarafından bile istismarda bulunulduğu anlaşıldı.

EVLİ ÇİFTİZ, TEK ERKEK ARIYORUZ

Ayrıca Serkan Elçetin tarafından yazıldığı düşünülen "Evli çocuklu çiftiz. Aramıza tek erkek arıyoruz" şeklinde de bir mesaj atıldığı belirlendi. Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu ve Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosunun da bulunduğu belirtildi. Söz konusu videoda Durak'ın, minik Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi.

İĞRENÇ MESAJLAR

Telefonda, 'Güzelbahçe Deniz' ismiyle kayıtlı bir kişiyle mesajlaşmalar da yer aldı. Güzelbahçe Deniz isimli kişinin Elçetin'e, cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi. Elçetin'in telefon kaydında, 'Aa Annem' olarak kayıtlı kişiden, 'Sen Mine'ye mesaj at. Oğlunun ifadesini alacakmış. Götürsün gitsin. Polis çok ciddi konuştu. Sakın yanlış bir şey söyleme oğlum' şeklinde mesajların olduğu da yine raporda yer aldı. Elçetin'in telefon rehberinde 'Mineee' ismiyle kayıtlı numaraya cinsel içerikli mesajlar da attığı belirtildi.

8'ER YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mine Durak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatlar salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Serkan Elçetin ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada görüşü sorulan iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Son sözü sorulan sanık Durak, "Tüm bunların sorumlusu Serkan Elçetin'dir. Bana uyuşturucu kullandırıp bunları yaptırdı." dedi. Kararını açıklayan hakim, sanıkları "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan ayrı ayrı 8'er yıl hapse çarptırdı. 2 sanık "çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak" suçundan ise beraat etti.