Haberler Yaşam Haberleri Eynesil’de Tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:25

Eynesil’de Tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun’un Eynesil ilçesinde sabah saatlerinde denizde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Yaşanan olayda ekipler tarafından teknede bulunan 2 kişi kurtarılırken, bir kişi hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Eynesil’de Tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Hasan Dede isimli kişi 2 arkadaşıyla teknesiyle Eynesil kalesi açıklarında balık avlarken tekne arıza yaptı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı emniyet ekipleri sevk edildi. İddiaya göre ekipler arızalanan tekneyi kıyıya çekmeye çalıştığı sırada tekne alabora oldu. Teknede bulunan üç kişiden Çağlar Civil ve Haydar Yetim, ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizden kurtarıldı. Ancak tekne sahibi Hasan Dede suda kayboldu. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Dede'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde incelemeler sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eynesil’de Tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz