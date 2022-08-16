ASKERLİK BORÇLANMASI

Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı da bulunuyor.

Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik primlerine ekleyebiliyor.Böylece EYT için primi eksik olan bir sigortalı bu yolla prim kazanabilir.Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek ayrıca bir avantaj da kazanılıyor.

DOĞUM BORÇLANMASI

Primi eksik olan kadın sigortalılar için ise doğum borçlanması imkanı bulunuyor.

Sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün kazanılabiliyor.

Böylece üç çocuk borçlanan bir kadın sigortalı 2160 gün kazanıp eksik primini tamamlayarak EYT'li olabilir.Burada ne kadar süreye ihtiyacınız varsa o kadar borçlanabiliyorsunuz.