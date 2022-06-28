EYT nedir, bu yıl çıkar mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 28 Haziran 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT yasası son dakika gelişmeleri

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK 2022?

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kesin bir bilgi gelmedi. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada ilk çalışma takviminde ilk sırada EYT'nin olduğunu bildirdi. Bakan Bilgin, "Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT'de önümüzde" dedi.

Aynı zamanda 3600 ek gösterge tasarısının kabul edilmesinden sonra ilk çalışmanın da EYT olduğu biliniyor.

EYT SON DURUM

Hükümetin 3600 ek gösterge meselesini tamamladıktan sonra şimdi sırada EYT düzenlemesi bulunuyor. Çalışma takviminde EYT konusu en üst sıralarda yer alıyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.