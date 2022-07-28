EYT son dakika gelişmeleri: 28 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?

EYT son dakika gelişmeleri ile gündemden sıcak başlıklar gelmeye devam ediyor. Masada çeşitli formüller yer alırken bu kapsamda Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücret zammı gibi EYT'de de çözüm yolları üretildiğini ifade ederek, "Formüller buluyoruz. En uygununu tamamladığımız gün açıklayacağım" dedi. Peki 28 Temmuz 2022 EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir? İşte EYT son dakika gelişmeleri ile detaylı bilgi…
SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI: ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETİYORUZ
Bursa'da konuşan konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz" dedi.
"EYT ÇALIŞMASINI TAMAMLADIĞIMIZ GÜN AÇIKLAYACAĞIM"
En uygun formülle çalışmanın netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağını bildiren Bakan Bilgin, "Daha önce 3600'de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor. 2022 yılının ikinci yarısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde sözleşmeli memurlara kadro ve EYT düzenlemesi için çok kapsamlı çalışmalar yapılmaya başlandı.
Sözleşmeli memurlara kadro çalışması tamamlandıktan sonra sendikaların talepleri dinlenecek. EYT için ise Çalışma Grubu kuruldu. Ortaya çıkaca yol haritası yol sonu ya da 2023 Ocak ayı başında Meclis'e sunulacak. Kurulan çalışma grubu özellikle emeklilik için hak sahiplerinin belirlenmesi ve bunların emeklilik şartlarının oluşması noktasında alternatifleri değerlendiriyor.
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Bu şartlara bakıldığında emekli olmak için prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor.