EYT son dakika gelişmeleri: EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, kimleri kapsıyor ve şartları nelerdir?

EYT ŞARTLARI NELER? ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSAYACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

SADECE SSK'LILAR MI YARARLANACAK?

Sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için tıpki 3600 ek göstergedeki gibi kapsamlı çalışma bekleniyor.

KISMİ EMEKLİLİK YANİ AZ PRİMLE EMEKLİLİK KOLAYLAŞTIRILIR MI?

Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılıyor. İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi. Bu 3 şarttan hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirleniyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60'ı bulan yaşlar ortaya çıkıyor. Burada yaş şartının esnetilmesi gündeme gelebilecek.

EYT İÇİN YENİ FORMÜL: SADECE BELLİ BİR PRİMİ OLANLARDA YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor.

Gündeme gelen formüllere göre; erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

Erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek. Bu formülün saf şekliyle uygulanması halinde EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamak, erkeklerde 25 yıl yani 9.000 gün primi, kadınlarda ise 20 yıl yani 7.200 prim günü tamamlamış olmak yeterli olacak.

Ancak bu formülün yanında ayrı bir yaş şartı aranması da gündemde yer alıyor. Örneğin erkeklerde 52 yaş, kadınlarda 50 yaş şartının 9.000 ve 7.200 gün formülüyle birleştirilmesi gibi. Detaylar Temmuz ayından sonraki yapılacak çalışmada netleşecek.