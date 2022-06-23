EYT SON DURUM 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkacak mı, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

EYT İÇİN YENİ FORMÜL: SADECE BELLİ BİR PRİMİ OLANLARDA YAŞ ŞARTI ESNETİLECEK

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. EYT düzenlemesi ile prim ve yıl şartlarını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor.

Gündeme gelen formüllere göre; erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

Erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık primi tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek. Bu formülün saf şekliyle uygulanması halinde EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlamak, erkeklerde 25 yıl yani 9.000 gün primi, kadınlarda ise 20 yıl yani 7.200 prim günü tamamlamış olmak yeterli olacak.

Ancak bu formülün yanında ayrı bir yaş şartı aranması da gündemde yer alıyor. Örneğin erkeklerde 52 yaş, kadınlarda 50 yaş şartının 9.000 ve 7.200 gün formülüyle birleştirilmesi gibi. Detaylar Temmuz ayından sonraki yapılacak çalışmada netleşecek.