Eyüp Can yüksekten düşerek can vermişti: Tanıktan dikkat çeken ifade! “Terbiyesizlik yaptın bedelini ödeyeceksin”

Pasajın içinin çok karanlık olduğunu ve hiçbir şeyin görünmediğini belirten sanık Ulaş, "Tur atarken Eyüp Can'a 'Abim neredesin hadi çık ortaya bak şakalaştık bitti, çay da vermedin zaten' diye seslendim. Pasajda tur attığım esnada patırtı veya tıkırtı olarak tanımlayabileceğim bir ses duydum. Ben Eyüp Can'ın fırça gibi bir şey düşürdüğünü düşündüm. Bu sesi ona bağladım. Pasajdan çıktıktan sonra dükkana arkadaşım Tugay'ın yanına gittim, 'Çocuk buraya geldi mi?' diye sordum. Gelmediğini söyleyince 'Nasıl olur, bir tıkırtı sesi duydum, buraya gelmiştir diye düşündüm' dedim. Sonrasında Tugay, çocuğun dükkana dönmediğini söyleyince 'Gelince bana haber edersin eve geçiyorum ben' diyerek oradan ayrıldım. Evde bulunurken ikamete gelen polislerden olayı öğrendim, şok oldum. Benim o gün üzerimde herhangi bir kesici, delici alet yoktu, çocuğa hiçbir şekilde zarar vermedim. Ben saf bir insanım, çocukla çocuk, yaşlı ile yaşlı olurum. Eyüp Can'ı kovalarken neticenin bu şekilde olabileceğini asla öngöremezdim, sizin huzurunuzda Eyüp Can'ın ailesinden ve yakınlarından özür dilerim. Benim kasti veya ihmal veya taksirle yaptığım herhangi bir eylem yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu.