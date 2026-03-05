Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan ve Sarıyer’de dron destekli 'kaynak' denetimi yapıldı! Kurallara uymayan araçlara ceza kesildi
Giriş Tarihi: 5.03.2026 20:32

İstanbul’da Eyüpsultan ile Sarıyer’de taralı alanı ihlal ederek trafikte 'kaynak' yaptığı belirlenen sürücüler dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eyüpsultan’da durdurulan 5 sürücüye Sarıyer’de de 10 sürücüye para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlaline yönelik denetim yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında yapılan denetimlerde araç ofset taralı alanı ihlal ettiği belirlenen sürücüler, dronla havadan takip edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve kamuoyunda 'kaynak' olarak tabir edilen manevra yaptığı belirlenen 5 sürücüye 5 bin lira idari para cezası kesildi.

SARIYER'DE DRON DESTEKLİ 'KAYNAK' DENETİMİNDE 10 SÜRÜCÜYE 93 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sarıyer'de taralı alanı ihlal ederek trafikte 'kaynak' yaptığı belirlenen sürücülere yönelik denetim yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Maslak TEM Kuzey girişlerinde yapılan dron destekli denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Kural ve taralı alan ihlali yaptığı tespit edilerek durdurulan 7 sürücüye toplam 7 bin lira ceza kesilirken, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye ve otomobilin sahibine 40'er bin lira ceza kesildi. Denetimlerde 10 sürücüye toplamda 93 bin lira ceza işlemi uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

