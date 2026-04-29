Eyüpsultan’da dev uyuşturucu operasyonu: 71 Bin 650 adet extacy ele geçirildi

Giriş Tarihi: 29.04.2026 11:29

İstanbul Eyüpsultan’da jandarma, istihbarat ve MİT’in koordineli operasyonunda bir adrese yapılan baskında dağıtıma hazır halde 71 bin 650 adet sentetik uyuşturucu maddesi extacy hap ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın koordineli çalışması sonucu Eyüpsultan ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

TEK ADRESTE 71 BİN 650 EXTACY ELE GEÇİRİLDİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında uzun süredir teknik ve fiziki takiple izlenen şüpheliye ait olduğu değerlendirilen adrese yapılan baskında ekipler detaylı arama gerçekleştirdi. Aramalarda piyasa değeri oldukça yüksek olan tam 71 bin 650 adet sentetik uyuşturucu maddesi extacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin dağıtıma hazır halde olduğu görüldü.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

