Eyüpsultan’da faciadan dönüldü! 3 otomobilin hasar gördüğü kaza kamerada

Giriş Tarihi: 27.05.2026 14:09

Eyüpsultan’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yokuş aşağı indiği sırada park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçla beraber zincirleme kaza sonucu toplam 3 otomobilde hasar oluştu. Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA
İslambey Mahallesi Fındıklı Sokak'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki araca çarptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza sonucu 3 otomobilde hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı kaza, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araca çarptığı anlar yer alıyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#EYÜPSULTAN

