Eyüpsultan’da feci kaza! Hafriyat kamyonu taksinin üzerine devrildi: Taksici hayatını kaybetti

Kaza, 12 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında Havalimanı Yolu Işıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre taksi şoförü Göktürk'ten İstanbul Havalimanı gittiği sırada, Çatalca'dan Ankara yönüne ilerleyen 34 FOG 130 plakalı hafriyat kamyonu şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bariyerlere çarpan kamyon refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ardından da Engin Karakaya idaresindeki 34 TFN 43 plakalı taksinin üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Karakaya, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaralanan taksi şoförü Karakaya ve hafriyat kamyonu şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan taksi şoförü Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karakaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Karakaya'nın cenazesi, 13 Eylül Cumartesi günü, Güngören Haznedar Merkez Cami'inde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Kazada asli kusurlu sayılan hafriyat kamyonu şoförü Nevzat Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.