Eyüpsultan’da feci kaza kameraya yansıdı: 20 yaşındaki gencin sonunu motosiklet getirdi!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kerim Kuş'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Kuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kerim Kuş'un gidon hakimiyetini kaybederek araca çarptığını tespit etti. Emniyete götürülen araç sahibi Aydın G.'nin ifadesine başvuruldu.