Eyüpsultan’da girdikleri kuyumcuda 2 dakikada 18 milyonluk vurgun yapmışlardı! 8 kişi yakalandı

Olay, 26 Şubat Perşembe günü saat 04.47 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde caddede bulunan bir kuyumcunun önüne gelen 5 şüpheli önce iş yerinin kepengi kaldırdı ardından da kapının kilidini kırdı. İçeri giren şüpheliler 2 dakika içerisinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, yaklaşık 200 gram 18 ayar altın ve yaklaşık 150 gram pırlanta takıları çaldı.

GÜVENLİK FARK ETTİ; ŞÜPHELİLERİ DURDURMAK İSTEDİ

Şüphelilerden biri kuyumcudan çıkıp kapıda gözcülük yaparken 4 kişi altınları yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu. Kapıda bekleyen şüpheli bez çantalara doldurulan altınları araca götürerek geri döndü. İçeride bulunan altın dolu bez çantalardan birini daha alan şüpheli bu kez kaçarken güvenlik görevlisine yakalandı. Güvenlik görevlisi şüpheliyi kaçmaya çalışırken durdurmak istedi. Bu sırada güvenlik görevlisini gören diğer şüpheliler de kuyumcudan çıkıp olay yerinden kaçtı. Özel güvenlik ise soygunu fark edip haber vermek üzere koşarak uzaklaştı.

'ALARM ŞİRKETİ GEÇ BİLDİRİM GÖNDERDİ'

Olayın ardından alarm şirketinin bildirim göndermesi üzerine iş yeri sahibi Ertan Y., cep telefonundan iş yerinin kameralarına bağlandı. Ertan Y., görüntüleri canlı olarak izlediğinde soyguncuların kuyumcudaki altınları çalıp kaçtığını gördü. Olay yerine gelen Ertan Y., polis ekipleriyle birlikte içeri girerek inceleme yaptı. Yaklaşık 18 milyon liralık altın ve pırlantanın çalındığını tespit eden Ertan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu. Ertan Y.,'nin emniyetteki ifadesinde şüphelilerin yanı sıra geç bildirim gönderdiğini iddia ettiği alarm şirketinden de şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

18 MİLYONLUK SOYGUN

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. 5 şüphelinin iş yerinin kepenklerini kırarak içeriye girdiklerini belirledi. İfadesi alınan iş yeri sahibi de 18 milyon lira değerindeki 4 kilogram altınının çalındığını beyan etti.

9 ADRESE OPERASYON: 8 GÖZALTI

Şüphelileri yakalamak için Büyükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 5 şüphelinin iş yerinin kepenklerini kırıp altınları aldıktan sonra otomobille kaçmaları yer alıyor.