Eyüpsultan’da iki araç alevlere teslim oldu

Yangın, saat 23:30 sıralarında Merkez Mahallesi Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sokak'ta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, arkasındaki başka bir park halindeki otomobile sirayet etti. Yangın esnasında araçlarda peş peşe çeşitli patlamalar meydana geldi.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Bir araç kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sirayet ettiği otomobil kısmen hasar gördü.



MAHALLENİN İNTERNETİ KESİLDİ

Öte yandan, yanan araçların yanında bulunan internet panosuna da alevler sıçradı. Küle dönen pano, tekrardan yenilenene kadar mahalle sakinlerinin internetlerinin kesik kalacağı öğrenildi. Yangın ile ilgili ekipler inceleme başlattı.