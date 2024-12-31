Eyüpsultan’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 ölü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Abdullah Semih Aydın idaresindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, sollamaya çıktığı anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen İETT otobüsüyle kafa kafa çarpıştı.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Abdullah Semih Aydın ve Ceyda Öztürk olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Semih Aydın ve Ceyda Öztürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALKOL ŞİŞELERİ DİKKAT ÇEKTİ

2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobilde bulunan alkol şişeleri polis ekipleri tarafından çıkarıldı.