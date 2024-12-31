Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 ölü
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:58 Son Güncelleme: 31.12.2024 22:26

Eyüpsultan’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 ölü

Eyüpsultan’da sollamaya çıktığı anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Abdullah Semih Aydın karşı yönden gelen İETT otobüsüyle kafa kafa çarpıştı. Kazada sürücü Abdullah Semih Aydın(22) ve Ceyda Öztürk(23) hayatını kaybetti. Kaza sonrasında otomobildeki alkol şişeleri dikkat çekti.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Eyüpsultan’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 ölü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Abdullah Semih Aydın idaresindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, sollamaya çıktığı anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen İETT otobüsüyle kafa kafa çarpıştı.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Abdullah Semih Aydın ve Ceyda Öztürk olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Semih Aydın ve Ceyda Öztürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALKOL ŞİŞELERİ DİKKAT ÇEKTİ

2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobilde bulunan alkol şişeleri polis ekipleri tarafından çıkarıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan’da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA