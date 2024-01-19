Eyüpsultan’da kum yüklü kamyon devrildi

Kaza, Emniyetevleri Sadabad Sokağı üzerinde saat 9.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gültekin'in kullandığı hafriyat kamyonu yokuşta yükünü boşaltırken devrildi.



Kazada şoför kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkarak, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Yola dökülen kumlar ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.