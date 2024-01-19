Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da kum yüklü kamyon devrildi
Giriş Tarihi: 19.1.2024 13:22

Eyüpsultan'da kum yüklü kamyon devrildi

Eyüpsultan'da kum yüklü hafriyat kamyonu yükünü boşaltırken devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, yola saçılan kumlar belediye ekipleri tarafından temizlendi.

DHA
Eyüpsultan’da kum yüklü kamyon devrildi

Kaza, Emniyetevleri Sadabad Sokağı üzerinde saat 9.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Gültekin'in kullandığı hafriyat kamyonu yokuşta yükünü boşaltırken devrildi.

Kazada şoför kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkarak, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Yola dökülen kumlar ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret
Ülkeye en az 42 milyarlık fatura çıkardı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mahkemeden Ciner'e şok karar: 3 yıl lisans verilmeyecek!
Erdoğan’ın hızına ayak uyduran aday kazanır
A Haber muhabirine alçak saldırıya peş peşe tepkiler! "CHP zihniyetinin soğuk yüzü"
Memur ve emekli TROY karta geçmeli
3 küresel tehdide topyekûn hazırlık
Parasız mı okul? Geçiniz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan'da kum yüklü kamyon devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA