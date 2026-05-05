Eyüpsultan’da kurban satış yerindeki yangında 1 kişi öldü! Bekçi gözaltında, Yangın mı? cinayet mi? soruşturma sürüyor...

Eyüpsultan Vardar Bulvarı Acun Sokak'ta bulunan adak kurban satış merkezinde gece saat 02:14 sıralarında bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipler yangını söndürüp kontrol altına aldı. Yapılan incelemede iş yerinin içerisindeki ofis alanında 34 yaşındaki Bekir Yazıcı'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Yangından etkilenen hayvanların olmadığı belirlendi.

MARKETE GİTTİM GELDİĞİMDE YANGIN ÇIKMIŞTI...

Olayla ilgili işletmenin bekçisi olan Talip S.'nin ifadesinde başvuruldu. Talip S. ilk beyanında; "Bekir iş yeri sahibinin akrabası olur. Buraya alkol almaya geldi. Ben markete alışverişe gittim. Döndüğümde iş yerinde yangını görüp müdahale ettim" dediği öne sürüldü.

1 SİLAH BULUNDU BEKÇİ GÖZALTINA ALINDI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada yangın çıkan alanda 1 adet Baretta marka tabanca ele geçirildi. Tabanca balistik inceleme için götürüldü. İşletme bekçisi Talip S. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.