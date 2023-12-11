Eyüpsultan’da sır saldırılar  1 ölü 3’ü ağır 6 yaralı

Motosikletli saldırganlar, hızla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ege Yenihayat, hayatını kaybederken, Emin D.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Saldırıya uğrayan Ege Yenihayat'ın ağabeyinin daha önceden karşı gruptakilerle arasında husumet olduğu ve ağabeyinin de aynı grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.