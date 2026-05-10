Eyüpsultan’da suç şebekesine darbe: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma", "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarıyla sivil huzuru hedef alan şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 13 şüpheli yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin özellikle Eyüpsultan ilçesinde sistematik bir şekilde saldırılar düzenlediği belirlendi. Suç örgütünün karıştığı tespit edilen kan donduran eylemler ise şunlar:

14 Nisan: Bella Launch Cafe'ye yönelik kurşunlama.

30 Nisan: Engin Güneş isimli şahsın kasten yaralanması.

1-3-5 Mayıs: Burak Auto Yıkama, Burak Gayrimenkul ve Akın Büfe'ye yönelik peş peşe silahlı saldırılar.

6-9 Mayıs: Üsküdar'da Şahabettin Fil'in yaralanması ve Ataşehir Gold Garden Cafe'ye yönelik kurşunlama teşebbüsü.

KİLİT İSİM "ARAÇ SÜRÜCÜSÜ" YAKALANDI

Operasyonun seyrini değiştiren en önemli detay ise Akın Büfe saldırısında kullanılan aracın sürücüsü oldu. Yapılan incelemelerde direksiyon başındaki ismin Abdülkadir Sönmez olduğu tespit edildi. Bu iz üzerinden derinleştirilen soruşturmada, saldırıların tek bir merkezden ve bir "Suç Örgütü" adına yönetildiği ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMATA EL KONULDU

Şebekenin adreslerinde yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, saldırılarda kullanılan çalıntı motosiklet ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2'si SSÇ toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör