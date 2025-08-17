Eyüpsultan’da taksiciye silahlı saldırı! Hastanede hayatını kaybetti 1 kişi gözaltına alındı

MESLEKTAŞLARINA KONVOY YAPTILAR

Meslektaşlarının ölüm haberini alan taksiciler gece saatlerinde hastaneye akın etti. Hastane bahçesinde toplanan taksiciler bir süre durduktan sonra konvoy halinde olayın gerçekleştiği yere gittiler. Taksiciler adına açıklama yapan Deniz Dündar, "Bir arkadaşımızı direksiyon başında katledilmiş halde bulduk. Evden çıkarken çoluk çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz.,

Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Burada toplanan arkadaşlar Sefer abileri için buradalar. Yarın başka bir arkadaşları için burada olmak istemiyorlar Can ve mal güvenliği olmayan sektörde çalışmak istemiyoruz. Tüm taksi camiasının başı sağ olsun" dedi.