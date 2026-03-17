Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da zincirleme kaza! 1 ölü, 1 yaralı: İki şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 17.03.2026 20:02

İstanbul Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 motosikletli hayatını kaybederken, yaralanan 1 sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde, kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, saat 18.10 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan 5.Levent Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MJB 892 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeki motosiklete çarptı.

Bunun üzerine arkadan gelen 3 aracın daha karıştığı zincirleme kaza oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin kontrollerinde, kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz