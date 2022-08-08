Eyüpsultan’ın artık bir halk plajı var: Çiftalan Plajı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne eğitimde, sağlıkta, sporda, sanatta ve sosyal yaşamda birbirinden güzel projelere imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "41 Ayda 41 Eser" sloganı ile geçtiğimiz günlerde açılış yapılan, Eyüpsultan'a değer katan bu önemli projelerden birisi de Çiftalan Plajı...

Eyüpsultan'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan, Çiftalan Mahallesinde vatandaşların hizmetine açılan Çiftalan Plajı'ndan aynı anda 500 kişi faydalanabiliyor.

Çiftalan Plajı, şehrin stresinden ve yoğunluğundan birkaç saatliğine de olsa kurtulmak isteyenler için İstanbul'un merkezinde keyifli bir haftasonu geçirme imkanı sunuyor.