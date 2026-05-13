Eyüp’te 3 katlı binada yangın: 2’si çocuk 4 yaralı

Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:07

Eyüpsultan'da 3 katlı binada yangın çıktı. Bodrum katındaki daireden yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alevler söndürüldü. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen binanın bodrum katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın nedeniyle binada 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı.

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, alevleri yangını söndürürken, binada mahsur kalan kişiler kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ağır yaralandıkları belirlenen 2'si çocuk 4 kiş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahalesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

