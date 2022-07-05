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Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:46

Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve konusu: Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, hangi ilde?

Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve konusu: Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, hangi ilde?

Eyvah Eyvah 2 Star TV ekranlarında 5 Temmuz akşamı yayınlanacak. Sinemaseverler de bu gişe rekortmeni yapımı araştırıyor. Eyvah Eyvah 2 filmi konusu nedir, nerede çekildi? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler? sorusu soruluyor. Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın başrolünde olduğu Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi? İşte detaylar!

Eyvah Eyvah 2 konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Tatil beldesinde çekilen film için Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi hangi ilde araştırmaları yapılıyor. Ata Demirer'in bilindik tiplemeyi oynadığı yapım için araştırmalar hız kazandı. Yaz sezonuna girilmişken yaz temalı filmler STAR TV ekranlarında yayınlanıyor. 5 Temmuz akşamı da Eyvah Eyvah 2 yayına girecek. İşte Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve konusu

EYVAH EYVAH 2 KONUSU

Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin , ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur. Ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. Yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar...

EYVAH EYVAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında çekildi.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİM?

Demet Akbağ

Ata Demirer

Özge Borak

Salih Kalyon

Alican Yücesoy

Tanju Tuncel

Ayşe Nil Şamlıoğlu

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve konusu: Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi, hangi ilde?
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