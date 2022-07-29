SON DAKİKA Eyyamı bahur sıcakları ne zaman geliyor, kaç gün sürecek 2022? Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Meteorolojiden uyarı!

Eyyamı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor. Orta doğu ve Kuzey Afrika çöllerindeki kavurucu sıcakların rüzgarla birlikte Türkiye gibi kuzeyde kalan ülkelere gelmesiyle birlikte kuru sıcaklar oluşuyor. Özellikle ağustosta aşırı derecede hissedilen kavurucu sıcaklar, tüm ülkeyi olumsuz etkileyecek. Bu sebepten vatandaşlar eyyamu bahar sıcakları ne zaman geliyor, kaç gün sürecek gibi soruları yöneltiyor. Peki, eyyamı bahur ne demek, ne anlama geliyor? İşte Eyyamı bahur sıcakları ne kadar sürecek sorusunun cevabı!
EYYAMI BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN GELİYOR?
Son dakika haberine göre Türkiye'de yarından itibaren eyyamı bahur sıcaklarının geleceği bildirildi. Yazın en sıcak günleri olan eyyamı bahur, ülkenin birçok yerinde etkisini gösterecek.
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor" açıklamalarında bulundu.
"İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Geceleri ise İstanbul'da en düşük sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 34 derecenin üzerinde olması bekleniyor."
EYYAMI BAHUR SICAKLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Akşam sıcaklarını 20 derece olacağı İstanbul ve güneyde öğlen saatlerinde 40 derecelere varacak sıcaklar için meteorolojiden uyarılar geldi. Renkli ve bol giysilerin giyinmesi, bu sıcaklardan az da olsa korunmasını ön görüyor.
Bunun yanı sıra bol bol su tüketilmesi gerek. Sebeplerinden biri sıcaklığın nemli değil kuru olmasından kaynaklı.
Bununla birlikte nem olmayacağı için orman yangınlarının da olası olabileceğinden bahsediliyor. Bu sebepler orman yakınlarında dolaşılmaması tavsiye ediliyor.
EYYAMI BAHUR NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.