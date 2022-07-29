SON DAKİKA Eyyamı bahur sıcakları ne zaman geliyor, kaç gün sürecek 2022? Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Meteorolojiden uyarı!

EYYAMI BAHUR SICAKLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Akşam sıcaklarını 20 derece olacağı İstanbul ve güneyde öğlen saatlerinde 40 derecelere varacak sıcaklar için meteorolojiden uyarılar geldi. Renkli ve bol giysilerin giyinmesi, bu sıcaklardan az da olsa korunmasını ön görüyor.

Bunun yanı sıra bol bol su tüketilmesi gerek. Sebeplerinden biri sıcaklığın nemli değil kuru olmasından kaynaklı.

Bununla birlikte nem olmayacağı için orman yangınlarının da olası olabileceğinden bahsediliyor. Bu sebepler orman yakınlarında dolaşılmaması tavsiye ediliyor.