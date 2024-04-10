Haberler Yaşam Haberleri Eyyübiye'de motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 10.4.2024 22:39 Son Güncelleme: 10.4.2024 22:45

Eyyübiye'de motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ömer Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye’de motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İmam U. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken karşı yönden gelen 16 yaşındaki Ömer Ş. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Şahin ve Mehmet Y. yola savrularak ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölgeye kısa sürede gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 16 yaşındaki Ömer Şahin ve 17 yaşındaki Mehmet Y.'ye yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan ağır yaralılardan Ömer Şahin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Y.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Eyyübiye'de motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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