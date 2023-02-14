Şanlıurfa Eyyübiye’de feci kaza: 9 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada araç içinde bulunan 9 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kaza yerine giden sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.