Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa Eyyübiye'de feci kaza: 9 yaralı
Giriş Tarihi: 14.2.2023 19:00 Son Güncelleme: 14.2.2023 19:03

Şanlıurfa Eyyübiye'de feci kaza: 9 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Eyyübiye’de feci kaza: 9 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada araç içinde bulunan 9 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kaza yerine giden sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadı? Okullar ne zamana kadar tatil?
Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
Borsaya tedbir paketi
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 31 bin 974'e yükseldi
Yalanla ne amaçlandı?
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Almanlar muhaliflerimizi kıskanıyor
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'a yeni tedbirler geldi: Resmi Gazete'de hisse geri alımı kararı! SPK'dan açıklama...
MHP lideri Devlet Bahçeli: Depremden etkilenen illerimizi tek tek ziyaret edeceğim
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa Eyyübiye'de feci kaza: 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA