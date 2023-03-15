Ezan Okunurken Dua Edilir Mi? Ezan Okunurken Dilek Duası Okunur Mu, Kabul Olur Mu?

Ezan, Müslümanlar için namaza çağrı olup çok özel ifadelerin yer aldığı bir söylemdir. Bu nedenle ezan okunurken dua edilir mi sorusu da araştırılabilir. Ezan okunurken dua kabul olur mu sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda dini kaynak vardır. Bu kaynaklardan istifade ile ezan okunurken dua etmenin hükmünü bulabilirsiniz. Ezan okunurken dilek duası okunur mu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ezan Okunurken Dua Edilir Mi?

Ezan, dinimizde çok özel yere sahip olan bir söylemdir. Namaza çağrı olan ezana dinimizde büyük hürmet gösterilir. Dinimizde bu denli önemli bir söylem esnasında dua etmenin hükmü de verilmiştir. Duaların her zaman kabul olma ihtimali vardır. Hadis-i Şerifler incelendiğinde bazı özel vakitlerde dua etmenin çok daha doğru ve kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğu anlaşılır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadis-i şeriflerinde "ezan okunduğunda sema kapıları açılır ve yapılan dualar kabul olur" buyurmuşlardır. Tirmizi kaynaklarında geçen başka bir hadise göre de Efendimiz "ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez" buyurmuşlardır. Bunun üzerine sahabeler "nasıl dua edelim Ya Resulallah" diye sormuşlardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de "Allah'tan dünya ve ahrette sağlık, afiyet dileyiniz" buyurmuştur.

Ezan Okunurken Dua Kabul Olur Mu?

Ezan okunurken duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir. Duanın kabul edilmesi bir kilit gibidir. Doğru anahtar da dua kapılarının açık olduğu, Allah'ın rahmetini fersah fersah üzerimize yağdırdığı anlardır. Ezan okunduğu zaman da bunun için çok uygun bir zamandır. Ezan okunurken duanın kabul edileceği hadisinden yola çıkarak bu süreci dua ederek geçirmeniz daha uygun olacaktır. Bunun yanında ezan sonrası okunacak olan ezan duası ile de duanızı taçlandırabilirsiniz.