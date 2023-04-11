Ezan Okunurken Ne Denir? Ezan Okunurken Ne Yapılır, Ne Yapılmaz?

Ezan okunurken ne yapılmaz konusu Ezan okunurken ne yapılır konusunun daha net anlaşılmasını sağlar. Olumsuz durumu neticelendirdikten sonra olması gerekenleri sıralamak daha kolay olacaktır. Günde beş defa ezan sesini duyduğumuz için ve İslam dinin önemli bir parçası olduğu için konunun özenle hazırlanması elzemdir. En çok bilinen ezan okunurken aziz allah denir mi sorusudur. Genel itibari ile bu kelamı daha çok duyarız. Dolayısıyla ezan okunurken ne söylenir kısmında bu kelamın olup olamadığına bakılacaktır.

Ezan Okunurken Ne Denir?

Ezan ülkemizde beş defa okunan ilahi bir şeydir. İslam dini için ezan elzem bir konudur. Namazın geldiğini sesli bir şekilde ifade eden ilahi bir şeydir. Ezanın önemi daha da arttırabilir. Bu başlık adı altında asıl odaklanılması gereken ezan okunurken ne denir kısmıdır. Ezan okunurken denilecek sözler hakkında hadisi şeriflere ulaşmak mümkündür. Zaten konu hassas bir konu olduğundan hadisi şeriflerden yola çıkmak en doğrusu olacaktır. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) "Ezanı işittiğiniz zaman siz de müezzinin dediğini deyin" demiştir.

Ezan Okunurken Ne Yapılır?

Ezan İslam alemini benimseyen herkesi namaza çağıran ilahi bir çağrıdır. Böyle ilahi bir çağrı sırasında bazı yapılması iyi olan şeyler vardır. Bu konu hakkında yapılması gerekenler örnekler verilerek ifade edilecektir. Örneğin ezan okunurken konuşmamak ve ezanı dinlemek sünnet olarak bilinmektedir. İslam ahlakı çerçevesinde ezanı duyan birinin yatıyor ise kalkması konuşuyor ise susması sevilen bir şeydir. Net bir şey olmamakla birlikte İslam ahlakı çerçevesinde konu ile alakalı yapılması gereken şeyler türetilebilir. Önemli olan İslam ahlakına uygun olmasıdır.