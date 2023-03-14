Ezandan Sonra Niyet Edilir Mi? İmsak Vakti Geçtikten ve Ezan Okunduktan Sonra Oruca Niyet Edilir Mi?

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişiler bazı hassasiyet gereken durumlar için internete başvurmuştur. Müslümanlar için son derece önemli olan bu ayda oruç tutacak kişilerin belirli kurallara uyması gereklidir. Bu kuralların yanı sıra imsak vakti ve iftar vaktinde neye dikkat etmesi gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olamayan kişiler bunu internette araştırmıştır. Ramazan ayında oruç tutacak kişiler sahura uyanamadıkları durumda ezandan sonra niyet edilir mi sorusuna cevap aramak için Diyanet'e başvurmuştur. Öğlen uyanan kişiler sahurda yemek yememelerine rağmen oruç tutabilir mi sorusu bu sebeple önemlidir. Peki imsak vakti geçtikten ve ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi? Bu sorulara dair merak edilenler yazımızın devamında sizlerle.

Ezandan Sonra Niyet Edilir Mi?

Ramazan ayının da yaklaşmasıyla beraber Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında ezandan sonra niyet edilir mi sorusu gelir. Oruç için sahura kalkamayan veya kalkmak istemeyen kişilerin niyetini daha sonra yapmasında bir sakıncası olmadığı Diyanet tarafından da onaylanmıştır. Yani sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip orucuna devam etmelidir. Dini açıdan bir sakıncası olmasa da sahur vaktini atlamak sağlık açısından sakıncalı olabilir.

İmsak Vakti Geçtikten Sonra Niyet Kabul Olur Mu?

Ramazan ayında oruç için iki önemli vakit vardır. Bunlar; sahur vakti ve iftar vaktidir. Sahur vakti ise oruç için niyet edilen önemli bir zaman dilimidir. Ezan okumadan önce niyet etmek ise sahur vaktinde yapılır. Bazı durumlarda sahura kalmama durumunda kişinin daha sonra niyet edip etmeyeceği sorusu da oldukça merak edilip, araştırılmıştır. İmsak vakti geçtikten sonra niyet kabul edilir mi sorusu Diyanet tarafından da cevaplanmıştır. Buna göre kalben niyet etmek yeterli olmasına rağmen bunu dil ile ifade etmek daha önem taşır. Aynı zamanda sahura kalkmak da bir niyet sayılır. İmsaktan sonra yapılan niyetler de bu vakitten itibaren bir şeyler yenilip içilmediyse oruç kabul olacaktır.