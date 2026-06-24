Ezgi Apartmanı davasında sanıklara rekor ceza talebi

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde saniyeler içinde yerle bir olmuş, 35 kişi yaşamını yitirmişti. Davada, binanın giriş katında faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatları organize ettiği belirtilen iç mimar Ertan Danacı hakkında daha önce 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Cumhuriyet Savcısı açıkladığı mütalaada, sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın yaptıkları tadilatlarla binanın taşıyıcı sistem elemanlarına müdahale ettikleri, kolon ve perde kesme gibi yapının statik bütünlüğünü doğrudan ortadan kaldıran işlemler gerçekleştirdiklerini belirtti. Savcı, Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ve Ertan Danacı'nın eylemlerinin "olası kastla kasten öldürme", "olası kastla nitelikli kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarını oluşturduğunu belirterek ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.