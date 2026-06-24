Ezidiler yıllar sonra köylerine dönüyor

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Ezidilerin terk etmek zorunda kaldığı İdil ilçesinin Mağara köyünde, yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarıyla yaşam konforla buluştu. Valilik ve İdil Kaymakamlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın "Köye Dönüş Projesi" kapsamında Mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçerek, onları huzura kavuşan köylerine davet etmesi üzerine 5 ailenin dönüş kararı alması çalışmalara hız kattı. İl Özel İdaresi'nce alt ve üst yapı çalışmalarının başlatılmasının ardından yurtdışında yaşayan 5 aile daha köydeki evlerini onarmaya başladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 9.2 kilometre yol yapıldı, 2.2 kilometre sulama sistemi ile arıtma tesisi kuruldu, kanalizasyon hattı döşendi, anıt mezar yapılıp aydınlatma direkleri kuruldu. Köye gelen Ezidiler yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları evlerini onarmayı sürdürürken, irtibat kurulan yaklaşık 20 ailenin daha alt ve üst yapısı tamamlanan köye dönmesi bekleniyor. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve köyüne dönüş yapan 8 çocuk babası Nusrettin Genç, "48 yıl Avrupa'da kaldım. Kendimi köyümde güvende hissediyorum. Köyün sorunlarının giderilmesiyle başka köylüler de gelmek üzereler. 5 aile dönüş yaptı, 5 aile daha burada ev yapıyor. Şu an 10 ev hazır. 20 kişiyle irtibatımız var, onlar da dönüş yapacaklar. Şu an köyümüz yaşamaya hazır" dedi.





Türk mimara İngiltere'den onur nişanı

Türk mimar Mine Hasman, İngiltere Kralı 3'üncü Charles 2026 Onur Listesi'nde yer alarak Britanya İmparatorluğu Nişanı'na layık görüldü. Mimariye ve sürdürülebilir tasarım alanlarına verdiği hizmet dolayısıyla ödüllendirilen Hasman, tasarım anlayışı ve kariyerinin geleceğine ilişkin hedefleri anlattı. Hasman, ilk kez bu alana verilen ödül haberini, "Gerçekten ödül haberi geldiği zaman inanmadım. Yanlışlık olmalı diye düşündüm" sözleriyle şaşkınlıkla karşıladı. Hasman, "Umarım bu ödül birçok gence özellikle kadınlara umut verir" dedi.





Türk beyin cerrahı dünyada ilk 10'a girdi

Türkiye, beyin cerrahisi ve radyocerrahi alanında uluslararası düzeyde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Bilim insanlarının akademik üretkenliğini, bilimsel etkisini ve çalışmalarının kalitesini, bilimsel yayınlar, atıflar ile h-index gibi objektif kriterlerle değerlendiren "uluslararası akademik sıralama platformu" ScholarGPS verileri açıklandı. Buna göre, Prof. Dr. Selçuk Peker, son 5 yılda radyocerrahi alanında yayın yapan 20 bin 743 bilim insanı arasında dünya 8'incisi oldu. Prof. Dr. Peker, nöroşirürji alanında ise 47 bin 905 akademisyen arasında 563'üncü sırada yer aldı.