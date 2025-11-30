F1 Katar GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formula 1 Katar Grand Prix yarış takvimi

NORRIS 2 PUAN FAZLA TOPLARSA İPİ GÖĞÜSLEYECEK

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Britanyalı Norris, 390 puanla pilotlar klasmanında zirvede yer alıyor.

Avustralyalı Piastri ile Hollandalı Verstappen ise 366 puanla Norris'in hata yapmasını bekliyor.

Sezonun son bölümünde büyük bir çıkış yakalayan ve takım arkadaşından liderliği alan 26 yaşındaki Norris, Katar'da Piastri ve Verstappen'den iki puan daha fazla toplarsa sezonun son yarışını beklemeden Lusail'de şampiyonluk turu atacak.

Norris ayrıca, yarın sprint yarışını ilk 7 sırada tamamlarsa ve pazar günü de podyumun zirvesine çıkarsa, Piastri ve Verstappen'in aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Norris, pazar günü yarışı kazanması ve diğer pilotlarla puan eşitliği olması halinde de bu sezon daha fazla etap galibiyeti olduğu için şampiyonluğa ulaşacak.