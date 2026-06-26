Fabrika gibi okul

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı'nda eğitim gören öğrenciler, derslerde edindikleri teorik bilgileri üretim sahasında uygulamaya dönüştürüyor. Okuldaki öğrenciler tarafından sıvı sabun, katı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, parlatıcı, cam temizleyici, oda parfümü ve kolonya gibi yaklaşık 10 kalem temizlik ve hijyen ürünü üretiliyor.Hazırlanan ürünler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bin 40 okul ve kamu kurumunun temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor. Ürünlerin kamu kurumlarına satılmasıyla elde edilen gelir, hem üretim faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlıyor hem de öğrencilere ekonomik destek olarak yansıyor. Üretim sürecinin her aşamasında görev alan öğrenciler, mesleki deneyim kazanıyor. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, meslek liselerinde üretim odaklı eğitimin öğrencilerin geleceğine önemli katkılar sunduğunu belirterek "Mezun olduklarında özel sektörde çalışma veya kendi işlerini kurma imkânı elde ediyorlar" dedi. TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alan Öğretmeni Yusuf Aslan da üretimde insan sağlığına zarar vermeyecek hammaddeleri tercih ettiklerini vurgulayarak kalite ve güvenlik testlerinin titizlikle gerçekleştirildiğini belirtti. Arsan, üretilen katı sabunlarda Ağrı'nın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan figürlere yer verdiklerini dile getirdi.

HARÇLIKLARINI ÇIKARIYORLAR

Üretim çalışmalarına katılan öğrenciler ise okulda aldıkları eğitimin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirtti. Öğrenciler, üretim sürecinde aktif görev alarak deneyim kazandıklarını, elde ettikleri gelirle okul ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve harçlıklarını çıkardıklarını ifade etti. Meslek öğrenirken aynı zamanda üretime katkı sunduklarını dile getiren öğrenciler, mezuniyet sonrasında sektörde çalışmayı veya kendi iş yerlerini açmayı hedeflediklerini kaydetti.