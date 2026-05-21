Haberler Yaşam Haberleri Fabrika inşaatında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.05.2026 15:03

Fabrika inşaatında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tekstil fabrikası inşaatında çalıştığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Fabrika inşaatında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikası inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta montaj işi yapan 60 yaşındaki Muharrem Çağlar, çalıştığı sırada iskele üzerinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kafa üstü zemine düştü.

Kazayı gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan inşaat işçisi Çağlar, durumunun ağır olması üzerine daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Muharrem Çağlar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabrika inşaatında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA