Fabrika inşaatında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikası inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta montaj işi yapan 60 yaşındaki Muharrem Çağlar, çalıştığı sırada iskele üzerinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kafa üstü zemine düştü.



Kazayı gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan inşaat işçisi Çağlar, durumunun ağır olması üzerine daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Muharrem Çağlar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

